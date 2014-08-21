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مصر توقف رحلات الطيران إلى إسرائيل بعد قصف القسام لمطار “بن جوريون”

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مصر توقف رحلات الطيران إلى إسرائيل بعد قصف القسام لمطار “بن جوريون” مصر توقف رحلات الطيران إلى إسرائيل بعد قصف القسام لمطار “بن جوريون”

مطار بن جوريون

أعلنت مصادر مسئولة بمطار القاهرة وقف رحلات الشركة بين مطاري القاهرة و”بن جوريون” في تل أبيب الخميس بسبب تدهور الوضع الأمني في الأجواء الإسرائيلية.

قالت المصادر في تصريحات صحفية لها إن رحلة شركة “اير سينا” كان من المقرر أن تقلع من القاهرة في العاشرة صباح الخميس متوجهة إلى تل أبيب، ولكن بسبب الأوضاع الأمنية في الأجواء الإسرائيلية عقب استئناف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل تم إلغاء الرحلة ووقف الرحلات لحين إشعار آخر.

وحسب المصادر تنظم الشركة حالياً 4 رحلات أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والأحد والأثنين .

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد حذرت شركات الطيران من تسيير رحلات إلى مطار “بن جوريون” قرب تل أبيب.

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