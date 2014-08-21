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الشرطة الإندونيسية تطلق الغاز لتفريق متظاهرين أثناء نظر قضية “شرعية الانتخابات الأخيرة”

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الشرطة الإندونيسية تطلق الغاز لتفريق متظاهرين أثناء نظر قضية “شرعية الانتخابات الأخيرة” الشرطة الإندونيسية تطلق الغاز لتفريق متظاهرين أثناء نظر قضية “شرعية الانتخابات الأخيرة”

أطلقت قوات الشرطة الإندونيسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مبنى محكمة تنظر فى دعوى بشأن مدى شرعية الانتخابات التى جرت الشهر الماضى.

وذكرت “إيه.بى.سى” الأمريكية اليوم الخميس أن المتظاهرين من أنصار المرشح الرئاسى برابو سوبيانتو الذى خسر فى الانتخابات الأخيرة، والذى زعم حدوث تزوير واسع النطاق فى الانتخابات، ورفع دعوى أمام المحكمة الدستورية .

وكانت مفوضية الانتخابات فى إندونيسيا قد أعلنت فوز حاكم جاكرتا جوكو ويدودو بالرئاسة بعد حصوله على 53.15% من الأصوات، وحصول سوبيانتو على 46.95% من أصوات الناخبين.

 

 

أ ش أ

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