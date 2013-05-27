إدراج السنوسى ضمن صور الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية

ذكرت وكالة الإنباء الليبية اليوم الاثنين، أن مفوضية الاتحاد الأفريقى أدرجت صورة الملك الليبى الراحل إدريس السنوسى، ضمن صور الآباء المؤسسين للمنظمة التى تزين الجدران الخارجية للقاعة الرئيسية بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقى.

وقال مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى محفوظ رجب أرحيم - فى تصريح لـوكالة الأنباء الليبية (وال) بأديس أبابا: "إن إدراج صورة الملك إدريس السنوسى ضمن صور الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، هو إنصاف ووفاء من قادة الاتحاد الأفريقى تجاه روح المناضل إدريس السنوسى الذى ساهم مع رفاقه الأفارقة فى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التى رأت النور فى عام 1963".

وأضاف "أرحيم" أن مفوضية الاتحاد الأفريقى قامت بإدراج اسم الملك الليبى الراحل إدريس السنوسى وشيخ المجاهدين عمر المختارـ ضمن قائمة بعشرات الشخصيات المستهدفة بالتكريم خلال المدة القادمة.