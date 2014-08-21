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بالصور .. أمينة المرأة بـ”مستقبل وطن ” تلتقي بسيدات الفيوم‎

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بالصور .. أمينة المرأة بـ”مستقبل وطن ” تلتقي بسيدات الفيوم‎ بالصور .. أمينة المرأة بـ”مستقبل وطن ” تلتقي بسيدات الفيوم‎

جانب من اللقاء

استقبل أعضاء حملة “مستقبل وطن” بالفيوم ديانا بدري أمين عام المرأة بحزب مستقبل وطن “تحت التأسيس” حيث نظمت خلالها فاعلية من نوعية فاعليات اليوم الكامل حضرها عشرات السيدات من عضوات الحزب بالمحافظة وعضوات أمانه المرأة بالمحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة.

وأنقسمت الفاعليه إلى 3 فترات رئيسية بدأت الفترة الاولى بندوة تعريفية عن تاريخ ونشأة ومستقبل حزب مستقبل وطن وتحدثت فيها ديانا بدري عن أهداف الحزب ومبادئه واتجاهاته ، أما الفترة الثانيه فكانت محاضرة “مقدمة فى فن القيادة وكيفيه أعداد قائدة ناجحة” شرحت فيها مفاهيم الرؤية والقرار والعمل الجماعى فى شخصية القائدة الناجحة.

واختتمت اليوم بمحاضرة تفصيليه بعنوان : “كيف تتواصلين مع الآخرين بطريقه فعالة” أستهدفت شرح معنى التواصل الفعال ومشاكل التواصل وكيفيه تنمية مهارات التواصل المختلفة عبر الهاتف أو خلال اللقاءات ومواقف الحياة المختلفة مثل التعاملات مع الرؤساء.

 

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