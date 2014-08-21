مصر للطيران: نقل 57 ألف حاج على 280 رحلة جوية بدء من 11 سبتمبر

قال الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه قد أعنلت شركة مصر للطيران موعد بدء صرف تذاكر الحج والموافق يوم 1 سبتمبر القادم ويستمر إصدار التذاكر حتى أخر رحلة حج يوم 27 سبتمبر 2014، وقالت الشركة في بيان لها أنه لا زيادة في أسعار تذاكر الحج هذا العام مقارنة بالعام السابق فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات، بينما تشهد زيادة طفيفة فى أيام الذروة بالنسبة لحجاج شركات السياحة والهيئات في نفس الوقت الذي تقل أسعار بعض الشرائح فى غير أوقات الذروة عن العام السابق. .

وأضاف أنه قد انهت الشركة من كافة استعدادتها لبدء موسم الحج هذا العام 1435 ه/2014 م والذي من المقرر أن يبدأ سفر أول الأفواج في 11 سبتمبر القادم، وأوضح الحفني أنه من المخطط أن تنقل الشركة 57 ألف حاجًا هذا العام بمعدل 20 ألف حاجاً من حجاج القرعة و 10500 من حجاج الجمعيات و14500 ألف من حجاج شركات السياحة والأفراد والجهات الحكومية والهيئات المختلفة و 12 ألف حاجاً من حجاج الترانزيت .

وأكد إنه من المقرر إرسال بعثة من مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة تضم مجموعة من العاملين ذوي الخبرة والكفاء العالية لإستقبال الحجاج فى مرحلة السفر وكذلك لترحيلهم فى مرحلة العودة بعد الإنتهاء من أداء الفريضة .

ومن جانبه قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية أنه من المقرر أن تُسير مصرللطيران 280 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة بمتوسط 15 إلى 20 رحلة يومياً بنسبة 60% رحلات إلى جدة و 40% رحلات إلى المدينة المنورة، حيث تبدأ مرحلة الذهاب يوم 11 سبتمر القادم بسفر أول أفواج الحج على مصرللطيران هذا العام وتستمر حتى 27 سبتمر كما تبدأ مرحلة العودة يوم 8 أكتوبر وتستمر حتى 27 أكتوبر 2014 بوصول أخر رحلة حج إلي أرض الوطن .

وأكد النحاس أنه سوف يتم تخصيص 3 مكاتب هذا العام لإصدار تذاكر الحج هي مكتب شبرا لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية كما سيتم تخصيص مكتب لمصرللطيران فى مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة وتخصيص مكتب لمصرللطيران فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات.”

هذا وسوف ينتقل عمل إدارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام من مكتب مبيعات الأوبرا بوسط البلد إلى مكتب شبرا بأبراج أغاخان بالمظلات حرصاً على توفير مكان مناسب لكافة الجهات المتعاملة مع مصر للطيران فى إصدار تذاكر الحج .

جدير بالذكر أن مصرللطيران ستقوم بتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة خلال موسم حج هذا العام من 4 مطارات مصرية هى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى ومطاري الأقصر وأسوان لنقل حجاج الصعيد ومطار برج العرب لنقل بعض حجاج الوجه البحرى ومطار الغردقة لنقل حجاج محافظة البحر الأحمر وهذه المطارات تسمح بإقلاع رحلات ذات طرازات عريضة لا تقل سعة الطائرة عن 260 راكباً وهو ما يتوافق مع تعليمات سلطات الطيران السعودى بضرورة أن تكون الرحلات التى تنظمها شركات الطيران فى موسم الحج للمطارات السعودية ذات طراز عريض لإستقبال أكبر قدر ممكن الحجاج وتقليل حالات التكدس والزحام بمدينة الحجاج بجدة ومطار المدينة المنورة .