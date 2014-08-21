قيادات القوات المسلحة تتسابق في دعم صندوق “تحيا مصر”

واصلت القوات المسلحة مشاركتها في دعم المبادرة الوطنية التي دعا اليها الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحمل الشعب المصري مسئوليته الوطنية في دعم الاقتصاد والمساهمة في تمويل المشروعات القومية التي تعزز جهود التنمية المستدامة علي ارض مصر.

فقد قام وفد يضم عدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية بتقديم جزء من رواتبهم ومدخراتهم الشخصية لصالح صندوق تحيا مصر.

كما شاركت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في تنفيذ هذا الالتزام والواجب الوطني علي كل مصري حيث قام مقاتلوا الجيش الثاني الميداني ورجال المنطقة المركزية العسكرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومقاتلوا المنطقة الجنوبية العسكرية بالمشاركة بجزء من رواتبهم ومدخراتهم من اجل دعم الصندوق الذي يمثل احد صور التلاحم بين ابناء الشعب المصري من اجل النهوض بالاقتصاد القومي .

كما تسابق رجال القوات المسلحة من مختلف الهيئات والادارات للمشاركة في دعم المبادرة والتأكيد علي ضرورة التلاحم بين جميع ابناء الشعب المصري والالتفاف في نسيج وطني واحد من اجل تحقيق المشروعات الكبري التي يخطط لها حاليا حيث قام عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بهيئات التنظيم والادارة والامداد والتموين والهيئة الهندسية وهيئة الشئون المالية والقضاء العسكري بوضع لبنات جديدة في بنيان الصندوق بالمشاركة بجزء من رواتبهم لدعم اقتصاد مصر والتعبير عن مشاعرهم الوطنية الصادقة ومؤكدين انهم جزء اصيل وداعم للشعب المصري في بناء المستقبل.

وقام ايضا عدد من الضباط والصف والجنود من مقاتلي الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات وهيئة التسليح والدفاع الشعبي وادارات المدفعية ولاسلحة والذخيرة والمخابرات الحربية والاستطلاع والشرطة العسكرية وجهاز الرياضة للقوات المسلحة بالمشاركة في صندوق دعم مصر مؤكدين ان العقيدة الراسخة للقوات المسلحة بأنها يد تؤمن وتسهر لحماية الوطن وأخري تبني مجده ومستقبلة .

أ ش أ