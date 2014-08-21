«الإسكان» و«الهيئة الهندسية» تنفذان 100 ألف وحدة للإسكان المتوسط

تقوم وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بتوقيع بروتوكول تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية من الإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 110 إلى 130 مترا، على 3 مراحل، وتم اختيار مدن «6 أكتوبر، الشروق، العبور، القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، بدر» لتبدأ فيها المرحلة الأولى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا المشروع يأتى في إطار تنفيذ مشروعات جديدة لصالح طبقة متوسطى الدخل، بمساحات تناسب وضعهم المادى والاجتماعى، على أن يتم طرحها بنظام التمويل العقارى، وفقا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يُعد عودة لمشروعات الإسكان المتوسط المتوقفة منذ 10 سنوات تقريبًا، وسيتم طرحها بهامش ربح بسيط، مع إتاحة استفادة هذه الشريحة بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة 8 %.

من جانبه، أعلن المهندس خالد عباس، مساعد أول وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه سيتم تنفيذ الـ 100 ألف وحدة سكنية على 3 مراحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى المرحلة الأولى لعدد 30 ألف وحدة سكنية، والمرحلة الثانية بالعدد نفسه، وأخيرا المرحلة الثالثة لعدد 40 ألف وحدة سكنية، بعمارات سكنية ما بين أرضي و4 أدوار متكررة، وأرضي و6 أدوارمتكررة.

وقال «عباس»، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستكون مسؤولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام «مياه شرب – معالجة – صرف – كهرباء – طرق – مشايات»، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالقيام بأعمال الخدمات الاستشارية لمراجعة الدراسات التصميمية ومستندات طرح العطاء، بجانب القيام بأعمال طرح الوحدات لأحكام القانون رقم «89» لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته وتعديلاته، مع الإشراف الدائم والدوري على التنفيذ والاستلام الابتدائي والنهائي، مع تسليم الوحدات السكنية إلى المواطنين المخصصة لهم من خلال لجنة مشكلة من الطرفين الأول والثاني.

وأكد المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، أنه يتم حاليا معاينة الأراضى التي تم اختيارها للمرحلة الأولى، والتى تصل المرافق إلى حدودها، على أن يتم طرح كل مرحلة من المراحل الثلاث كل 3 شهور، بالمعدل الزمنى نفسه لكل مرحلة في التنفيذ، مشددا على أن الوحدات السكنية ستكون كاملة التشطيب.

وأوضح «عبدالمنعم» أنه سيتم طرح مدينة برج العرب الجديدة وبعض مدن الصعيد، في المراحل التالية.