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ضم مدينتى مرسي علم و خزام لمحافظة الأقصر فى التعديل الحدودى الجديد

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ضم مدينتى مرسي علم و خزام لمحافظة الأقصر فى التعديل الحدودى الجديد ضم مدينتى مرسي علم و خزام لمحافظة الأقصر فى التعديل الحدودى الجديد

 

اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر

أعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، انتهاء الدارسات الخاصة بتعديل الحدود بين المحافظات، والتي أسفرت عن ضم مدينة مرسي علم ومدينة خزام لمحافظة الأقصر .

وأكد ​سعد الدين، على أن حالة من الارتياح سادت بين مواطني الأقصر بعد إعلان التعديل، مشيراً إلى إعداد خطة تهدف إلي ربط السياحة الشاطئية بساحل البحر الأحمر بالسياحة الثقافية والأثرية بمدينة الأقصر بصورة تكاملية.

وأشار إلى ضرورة بحث إمكانية استغلال الصحراء الشرقية وكنوزها من الثروة المعدنية والحجرية مع استثمار المساحات القابلة للزراعة باستغلال توافر المياه الجوفية مما يعود علي أهالي الأقصر بالخير الوفير وخلق فرص عمل جديدة في العديد من المجالات من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة علي أرض المحافظة .

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