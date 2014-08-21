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فتوح أحمد: علوي والفيشاوى والحجار قريباً على المسرح القومي

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فتوح أحمد: علوي والفيشاوى والحجار قريباً على المسرح القومي فتوح أحمد: علوي والفيشاوى والحجار قريباً على المسرح القومي

الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح

أكد الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح، أن السبب الرئيسى فى إنحدار المسرح هو المسرحيين أنفسهم، وذلك بسبب عزوفهم عن تقديم العروض المسرحية لقلة الأجور، دون مراعاة للظروف التي تمر بها البلد، مشيرا أن أرتفاع سعر تذاكر المسرح، إلى جانب عدم وجود نجم ينزل له الجمهور كل هذه الأسباب أدت لإنهيار المسرح.

وأضاف الفنان فتوح أحمد خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج “ فى يوم” على فضائية دريم2 مساء الأربعاء، أن واحد من الأسباب الرئيسة التى أدت لما يشهده الشارع المصرى من توترات هو نتيجة لإهمال العقول وعدم مخاطبتهم عن طريق المسرح وغيرها من الفنون.

وأشار فتوح أحمد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ، بتحويل أربعة قصص وروايات مقررة على مراحل التعليم المختلفة إلى مسرحيات تعرض للطلاب، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وهى “طموح جارية”، و”الأيام” و”سجين زندا” ، و”علي مبارك”، وأكد فتوح أنه سيتم تصوير العروض الأربعة تلفزيونيًا، كما سيتم نسخها على أسطوانات وتوزيعها على الطلاب في المحافظات، لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأكد فتوح على الرغم من من الظروف التى تمر بها البلد إلى أن هناك حوالى 200 مسرحية من 27 محافظة ،سيشارك منها 42 مسرحية فى المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة، وعلى هامش المهرجان تُعرض 16 مسرحية أخرى.

وأعلن الفنان فتوح أحمد أنه خلال شهر أكتوبر القادم سيتم إفتتاح المسرح القومى، وسوف يتم عرض ثلاث عروض مسرحية، منها مسرحية “رفاعة الطهطاوى” بطولة على الحجار، وخالد صالح، ومسرحية ” السلطان الحائر” بطولة ليلى علوى، وفاروق الفيشاوى، إلى جانب مسرحية “الطوفان”.

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