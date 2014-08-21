تجدد الاشتباكات بين قوات اللواء خليفة حفتر وقوات “مجلس شورى ثوار بنغازي”

تتواصل الاشتباكات العنيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمدينة بنغازي بين قوات اللواء خليفة حفتر التابعة “لعملية الكرامة” وقوات “مجلس شورى ثوار بنغازي”.

وقال القائد الميداني أشرف الميار التابع لغرفة عمليات الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر – في تصريحات لبوابة “الوسط” – إن 4 معسكرات بمنطقة بوعطني تحت سيطرة قواتنا.

وأضاف أنه تم استرجاع معكسر اللواء 319 مشاة و”صواريخ” و”الصاعقة 21 والـ6″، لافتا إلى أن القوات الخاصة تتقدم منذ أول أمس الثلاثاء لاسترجاع كافة معسكراتها مما يعرف بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي” الذي ينضوي تحته تنظيم أنصار الشريعة، ودرع ليبيا1، وكتيبتي راف الله السحاتي وشهداء 17 فبراير، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية في مدينة بنغازي مستمرة ولم تنته.

وتشهد مدينة بنغازي معارك ضارية، بين قوات الصاعقة والقوات التابعة لعملية الكرامة وأخرى تابعة لـ”مجلس شورى ثوار بنغازي”، منذُ 21 يوليو على خلفية اقتحام الأخير لمعسكرات الصاعقة والسيطرة عليها.

وكانت قوات “مجلس شورى ثوار بنغازي” قد سيطرت خلال الاشتباكات الشهر الماضي على أربعة معسكرات لقوات الصاعقة.

أ ش أ