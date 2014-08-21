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مستشار المفتي: من يتعاطف مع “داعش” ولو بكلمة يعد شريكاً لهم في جرائمهم

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مستشار المفتي: من يتعاطف مع “داعش” ولو بكلمة يعد شريكاً لهم في جرائمهم مستشار المفتي: من يتعاطف مع “داعش” ولو بكلمة يعد شريكاً لهم في جرائمهم

تنظيم داعش ـ صورة أرشيفية

أبرزت الصحافة العالمية تصريحات دار الإفتاء المصرية ضد جريمة ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق.

ونقلت الصحف الغربية وعلى رأسها إن إس بي سي الأمريكية، وفانكوفر الكندية، ونيوز ريبورتر الأيرلندية، وزي نيوز الهندية تصريحات الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية- التي أكد فيها أن هذه الأعمال الإرهابية تمنح الفرصة للمتربصين بالإسلام للنيل منه وتشويه صورته وترويج الاتهامات الظالمة لهذا الدين الحنيف.

وذكرت الصحف العالمية أن مستشار مفتي الجمهورية قد شدد على أن هذه الأعمال الإرهابية تعد خروجًا على مبادئ الإسلام وأحكامه التي تأمر بالمحافظة على الأنفس والأرواح والدماء والأموال والأعراض.

من جانبه أكد مستشار مفتي الجمهورية أنه لا يجوز إظهار التعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي ولو بكلمة ومن يتعاطف معهم فهو شريك معهم في جرائمهم ضد الإنسانية ، ودعا كافة الشعب المصري إلي وجوب الإنكار علي هذه الطائفة الضالة بكل استطاعة

 

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