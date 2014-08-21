بروتوكول للتعاون بين دار الإفتاء ونقابة الفلاحين

ناقش فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، سبل التعاون المشترك مع فضيلة مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام، لإنهاء المشكلات المتعلقة بالميراث، والدعوة لحقن الدماء وإنهاء مشكلات الثأر فى محافظات مصر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس النقابة ضم النقيب فريد واصل، ورضا الغرباوى الأمين العام وكيل النقابة، وعادل شعبان صالح أمين الصندوق، ومهدى أبوسالم المستشار الإعلامى للنقابة، لدار الإفتاء بالدراسة.

وناقش فضيلة المفتى وفد نقابة الفلاحين فى عدد من القضايا التى تهم الفلاح المصرى، وأثنى فضيلته على أنشطة النقابة والخدمات التى تقدمها للفلاح المصرى ودعواتها لإصلاح شئون الزراعة والعودة إلى الاهتمام بالفلاح المصرى باعتباره صاحب أسرع دورة انتاجية تحقق الرخاء للاقتصاد القومى.

وقال فريد واصل إن للنقابة نشاط اجتماعى تغزو به المحافظات وتهتم خلاله بإنهاء الكثير من المشكلات الإجتماعية ومنها الخصومات الثأرية بين العائلات حقنا للدماء، ومحاولة إنهاء القضايا الشائكة المتعلقة بتوزيع الميراث بين الأقارب وأحيانا يتطلب الأمر فتاوى العلماء.

وأضاف واصل أن اللقاء مع فضيلة المفتى كان بهدف الاتفاق على التعاون المشترك بين النقابة والافتاء، لتقديم الدعم الكامل للنقابة فيما يخص القضايا الدينية، ورحب فضيلة المفتى بالأمر.

ولفت واصل، إلى أنه لولا استمرار الفلاح المصرى فى عمله داخل الحقول لتحولت ثورة الخامس والعشرين من يناير من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، موضحًا أن الفلاح المصرى كان أحد أهم أسباب إنجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو.