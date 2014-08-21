بالصور.. الإسماعيلية تستضيف معسكر”أحلامنا أهدافنا” بمشاركة 450 شاب من 5 محافظات

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية النهضة بالتعليم والتنمية معسكر تدريبي تحت شعار “أحلامنا ، أهدفنا” لـ450 شاب وفتاه من القيادة الشبابية بخمس محافظات هى الغربية والقليوبية وبنى سويف والمنيا والأقصر بقرية شموسه بمدينة فايد بالإسماعيلية.

يتضمن برنامج المعسكر تدريب وتثقيف الطلاب علي مهارات حياتية منها التعارف ، أهمية العمل الجماعي ، كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات ، والتثقيف السياسى والمجلس الشعبية المحلية ومجلس النواب وبناء النظام الساسى للدولة ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية ، والسلطة القضائية وسبل التعامل مع الأزمات وصياغة الأهداف وأهمية التطوع لتنمية المجتمعات.

يشمل المعسكر تنفيذ ورش عمل حول المحاكاة للمجالس الشعبية المحلية والعملية الانتخابية لتدريب الشباب ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجالس المحلية القادمة بهدف الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم لدعم مشاركتهم فى الحياة السياسية وتفعيل دورهم فى المجتمع وإعداد جيل قادر علي القيادة وشهد فعاليات المعسكر د ناجى الشهاوى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء.

وأشار الدكتور يسرى الكومى المدير التنفيذى للجمعية يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرعاية الشباب والعمل على إعدادهم تربويا وثقافيا وفكريا للمشاركة الإيجابية والفاعلة في تنمية المجتمع والنهوض به، علاوة على حرصها تزويدهم بالمعارف النظرية والعملية عن كافة مكونات وطنهم الايجابية، مثل الأرض والشعب والسلطة والسياسة وتاريخ وطنهم السياسي، والوحدة الوطنية ، وتعميق الولاء والانتماء للشباب.