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ناشطون سوريون: مسلحون يسيطرون على مطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة

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ناشطون سوريون: مسلحون يسيطرون على مطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة ناشطون سوريون: مسلحون يسيطرون على مطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة

ارشيفية

ذكرت مصادر للمعارضة السورية أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” سيطر على مطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية واقتحام مدخل المطار بسيارتين مفخختين.

وقال ناشطون ـ حسبما افادت قناة “سكاي نيوز” صباح اليوم الخميس ـ إن سيارتين مفخختين انفجرتا عند مدخل مطار الطبقة العسكري بالرقة، آخر معاقل القوات الحكومية في المحافظة، وسط قصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي وبالصواريخ من الطيران الحربي على محيط المطار، وأضافوا أن أصوات الانفجارات وصلت إلى مدينة الرقة التي تبعد 40 كيلومترا عن المطار.

وفي ريف دمشق، قتل 5 أشخاص جراء القصف بالغازات السامة على حي جوبر شرقي دمشق، وبث الناشطون صورا تظهر محاولات إسعاف بعض المصابين بحالات اختناق، جراء ما قالوا الغازات السامة.

وسيطر الجيش الحر كذلك حسب ناشطين على قرية أم خريزة، بعد انسحاب الجيش السوري منها، ودارت اشتباكات في محيط قريتي الجلمة والصفصافية بريف حماة الغربي.

أ ش أ

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