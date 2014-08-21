البرلمان التايلاندي يسمي زعيم المجلس العسكري رئيسا جديدا للوزراء

سمى البرلمان التايلاني اليوم “الخميس” زعيم المجلس العسكري الحاكم برايوث تشان أوتشا رئيسا جديدا للوزراء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المتوقع أن يوافق الملك بوميبول أدولياديج على تسمية أوتشا البالغ من العمر 60 عاما كرئيس للحكومة، مشيرة إلى أن أوتشا قد وعد بإجراء إصلاحات سياسية جذرية ومنع عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الأخيرة.

وكان الجيش قد أمسك بمقاليد الحكم في تايلاند في الثاني والعشرين من مايو الماضي في انقلاب أعقب ستة أشهر من الاحتجاجات والمظاهرات التي شاب بعضها العنف وسفك الدماء ساهمت في الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينجلاك شيناواترا.

أ ش أ