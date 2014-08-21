“الأورمان” تكشف إصابة 82 مريض بالمياه البيضاء و12 بالقرنية بقرية بالأقصر

كشفت القافلة التى نظمتها جمعية الأورمان بالوحدة المحلية لقرية الشغب جنوب الاقصر، إصابة 82 مريض بالمياه البيضاء و12قرنية و12شبكية و4حول و8تجميل و220 مريض فى حاجة لعمل نظارة طبية، وذلك بعد الكشف 521مريض.

وأكد أحمد ابراهيم مسؤل جمعية الاورمان بجنوب الصعيد ضرورة تكاتف الجمعية من أجل القضاء على انتشار امراض العيون بالصعيد، مشيراً إلى أن عدم قدرة المرضى الفقراء على اجراء عمليات المياه البيضاء بالعيادات الخاصة أدى إلى زيادة الإصابة فى الوقت الذى لايسطتيع المرضى اجراء العمليات بالمستشفيات الحكومية بسبب انتظار الدور وتكلفة العمليات بالعيادات الخاصة والتى قد تصل إلى 3000 جنيه .

وقامت جمعية الأورمان أمس باجراء الدفعة الأولى من العمليات التى تم اكتشافها خلال القافلة وذلك باحدى المركز المتخصصة فى امراض العيون بقنا دون تحميل المريض اية مصروفات .

وقال أسامة العطار مدير مكتب الجمعية بالأقصر، انه تم عمل مقاسات النظارات لـ22مريض، مضيفاً إلى انه سيتم اجراء العمليات المتبقية خلال هذا الشهر بالنسبة للشبكية والقرنية، ويتم تحويل المرضى للقاهرة لتوفير الامكانيات العلاجية .