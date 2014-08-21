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الحزب الاشتراكي في البرازيل يختار مارينا سيلفا رسميا لخوض انتخابات الرئاسة

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الحزب الاشتراكي في البرازيل يختار مارينا سيلفا رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الحزب الاشتراكي في البرازيل يختار مارينا سيلفا رسميا لخوض انتخابات الرئاسة

 

وزيرة البيئة البرازيلية السابقة مارينا سيلفا

اختار الحزب الاشتراكي في البرازيل وزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا رسميا لخوض انتخابات الرئاسة بدلا من مرشحه إدواردو كامبوس الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة مؤخرا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن اختيار سيلفا البالغة من العمر 56 عاما لتمثل الحزب في الانتخابات يشكل تحديا جديدا لرئيسة البرازيل الحالية ديلما روسيف التي تسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وكان المرشح الرئاسي إدواردو كامبوس قد لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة خاصة في رحلتها من مدينة “ريو دى جانيرو” إلى منطقة “جواروخا” في مدينة “ساو باولو” بسبب سوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أن كامبوس كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الخامس من شهر أكتوبر المقبل وقد احتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي.

أ ش أ

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