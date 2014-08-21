وفاة طالبة متأثرة بنزيف بالصدر والبطن لسقوطها من أعلى منزل بالقليوبية

شهت محافظة القليوبية إصابة طالبة باشتباه بنزيف بالصدر والبطن وتوفيت فور وصولها مستشفى المطرية متاثره باصابتها ادعاء سقوط من أعلى.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة ، وبالانتقال وبسؤال والدها المدعو ابو الفتوح فوزى سليمان -38 سنة- محامى قرر انه أثناء قيام نجلته نورهان -16 سنة- بنشر الغسيل بشرفة مسكنه بالطابق الاول علوى اختل توازنها وسقطت بالشارع مما ادى لاصابتها التى اودت بحياتها ولم يتهم او يشتبه فى وفاتها جنائياً ، فكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8776 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.