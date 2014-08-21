الزعيم الباكستانى عمران خان يضع 6 شروط لاستمرار التفاوض مع الحكومة

كشف عمران خان زعيم حزب “الإنصاف” الباكستانى عن ستة شروط لمواصلة التفاوض مع الحكومة من أجل إنهاء الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) اليوم الخميس أن استقالة رئيس الوزراء نواز شريف كانت من أبرز الشروط التى طرحها عمران خان، فيما اعتبرت الحكومة أن هذه الشروط لا تستند إلى أسس قانونية.

وتتمثل الشروط الأخرى فى إجراء انتخابات جديدة، وإصلاح النظام الانتخابى، وتشكيل حكومة مؤقتة توافقية، فضلا عن استقالة كافة أعضاء مفوضية الانتخابات، وتطبيق المادة السادسة من الدستور، والتى تنص على إنزال العقوبة على كل من تورط فى تزوير الانتخابات.

ومن المنتظر أن يمثل عمران خان وطاهر القادرى رئيس حزب “عوامى” فى وقت لاحق اليوم أمام المحكمة العليا لشرح الأسباب التى دفعتهما إلى دعوة المواطنين للتظاهر ضد الحكومة.

يشار إلى أن المعارضة الباكستانية تتهم نواز شريف بأنه استفاد من تزوير نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت فى شهر مايو عام 2013، والتى فاز بها، وذلك رغم أن مراقبين دوليين أقروا صحتها.

أ ش أ