كتائب القسام تعلن استشهاد 3 من أبرز قادتها في غارة إسرائيلية برفح

أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” أن ثلاثة من أبرز قادتها استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة منازل متلاصقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وزفت كتائب القسام في بيان مقتضب “إلى شعبنا وأمتنا شهداءها القادة محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم”.مشيرة الى أنهم “ارتقوا في قصف منزل عائلة كلاب في حي تل السلطان برفح”.

وادى القصف الإسرائيلي على المنزل الى تدمير ثلاثة منازل اخري بشكل شبه كامل حيث أطلقت الطائرات الحربية من طراز اف16 تسعة صواريخ على الاقل مما أدى أيضا الى استشهاد 7 مواطنين واصابة نحو اربعين اخرين عدد كبير منهم في حال الخطر.

ويعد محمد أبو شمالة (41 عاما) من أبرز المطلوبين لأجهزة المخابرات الإسرائيلية منذ العام 1991. ونجا في ثلاث مناسبة معلنة من التصفية كان أخطرها عندما اجتاح جيش الإحتلال مخيم يبنا وحاصر منزله قبل أن يدمره بمتفجرات وضعت بداخله في مطلع صيف عام 2004.

وفي عام 2003 أصيب بجروح جراء غارة جوية استهدفت مركبة قفز من داخلها قرب المستشفى الأوروبي شمال شرق رفح.

أما رائد العطار فهو عضو المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام والقائد العسكري للواء رفح، ويعد من أبرز المطلوبين للتصفية لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وتصف إسرائيل العطار المولود عام 1974 بأنه “رأس الأفعى” وذلك لـ”ترؤسه وحدة الكوماندوز” القسامية، كما تقول إنه يقف خلف تهريب الأسلحة وأسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006.

أ ش أ