أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ المنيا: نحتاج إلى تعلم قيم الانضباط من الشعب الياباني

  • مصر
  • 10
Google+ Print

أثنى اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، على «أهمية وجود التعاون بين الشعبين المصري والياباني»، وقال: «الشعب الياباني محب للسلام وهو نموذج للانضباط والالتزام ونحن في أمس الحاجة لتعلم قيم الانضباط وخاصة في تلك المرحلة، التي تحتاج إلى تعاون الجميع».

وأعرب محافظ المنيا عن أمنياته بـ«فتح المجال للتبادل الثقافي مع اليابان والعمل على استقطاب السائح الياباني للمنيا، حيث تضم المنيا مناطق أثرية عالمية فرعونية وقبطية».

جاء ذلك في احتفال عشرات الأطفال بالمنيا، من «مجموعة أصحاب للسلام»، الذين أهدوا عرضَا غنائيَا، بمقر مديرية تعليم المنيا، لأطفال منطقة طوهوكو باليابان، بعد تعرض منطقتهم لزلزال، سنة 2011، راح ضحيته ما يزيد عن 16000 ألف شخص وشتت ما يزيد عن 2 مليون شخص، وذلك في إطار برنامج الإخاء التعليمي للنادي الثقافي الدولي بهدف التبادل الثقافي بين الشعوب المحبة للسلام.

شهد العرض ياما موتو، المستشار الإعلامي لسفارة اليابان، ومحافظ المنيا، والدكتور محمد مدحت، وكيل وزارة تعليم المنيا، والدكتور حسين زناتي، رئيس النادي الثقافي الدولي الياباني.

بدوره، قال المستشار الإعلامي للسفارة اليابانية إنه سعيد بالتجربة، التي قدمها أطفال المنيا «حيث عبروا من خلالها عن حبهم وتعاطفهم مع أطفال اليابان»، مشيرا إلى أن «تلك التجربة تأتى ضمن برنامج الإخاء التعليمي للنادي الثقافي الدولي بهدف التبادل الثقافي بين الشعوب المحبة للسلام».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية