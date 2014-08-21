أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

واشنطن تتهم إسرائيل باستهداف عائلة الفتى الفلسطيني الراحل محمد أبو خضير

Google+ Print
واشنطن تتهم إسرائيل باستهداف عائلة الفتى الفلسطيني الراحل محمد أبو خضير واشنطن تتهم إسرائيل باستهداف عائلة الفتى الفلسطيني الراحل محمد أبو خضير

اتهمت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إسرائيل بأنها تستهدف عائلة الفتى الفلسطيني الراحل محمد أبو خضير، الذي خطفه يهود متشددون في مطلع يوليو وأحرقوه حيا، وذلك بعد اعتقال الدولة العبرية اثنين من أبناء عم القتيل يحملان أيضا الجنسية الأميركية.

كما نددت واشنطن بعدم تبلغها من إسرائيل بأمر أحد هذين الاعتقالين، رغم أنه تم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكان الفتى محمد أبو خضير (16 عاما) خطف في 2 يوليو من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة ليعثر عليه بعد ساعات جثة متفحمة في غابة في القدس الغربية.

وتم اعتقال ستة يهود متشددين على صلة بالجريمة، وهذه الجريمة التي يعتقد أن دافعها هو الانتقام لخطف وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في نهاية يونيو كانت أحد أسباب اندلاع النزاع المستمر منذ 8 يوليو في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وبعد ثلاثة أيام على مقتل أبو خضير نددت الولايات المتحدة بإقدام إسرائيل على اعتقال أحد أبناء عمه ويدعى طارق ابو خضير (15 عاما) وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية ويعتقد أنه تعرض للضرب اثناء توقيفه، وبعد الإفراج عنه عاد الفتى إلى فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

ولكن في 28 يوليو اعتقلت إسرائيل ابن عم ثانيا للفتى محمد ابو خضير يدعى أيضا محمد أبو خضير ويحمل على غرار ابن عمه الأول الجنسية الأميركية، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، في بيان “بوسعنا أن نؤكد أن محمد أبو خضير، مواطن أميركي، اعتقل في 28 يوليو” في إسرائيل، مشيرة إلى أن “القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس تؤمن له المساعدة القنصلية، لقد زاره مسؤول قنصلي في 14 أغسطس في السجن، واتصلت القنصلية العامة أيضا بعائلته ومحاميه”.

وأضافت هارف “يقلقنا أن القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس لم تتبلغ من جانب الإسرائيلية بتوقيفه”.

وتابعت المتحدثة “نحن قلقون أيضا لواقع أن السلطات الإسرائيلية تقوم كما يبدو باستهداف أفراد من عائلة أبو خضير بعينهم”.

وهناك فتى فلسطيني آخر يحمل الجنسية الأميركية ومحتجز في إسرائيل هو محمد أبو نية (15 عاما).

وقد دعت الولايات المتحدة مرارا الدولة العبرية لان تحل في اسرع وقت قضية هذا الفتى الذي اعتقل 3 يوليو اثر مشاركته في تظاهرة بالقدس الشرقية المحتلة والذي يعتقد انه تعرض بدوره للضرب في السجن.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد