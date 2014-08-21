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مطرانية المنيا: المسلمون بادروا بإطفاء نار الكنيسة بشهامة

  • مصر
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أصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بيانًا، الخميس، ذكرت خلاله أن «الكنيسة لا تتهم أحد فيما تعرّضت له كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية شرارة التابعة لمركز أبوقرقاص، من حريق هائل».

وجاء في البيان أن «النيران اندلعت بالجزء الخلفي الملحق بالكنيسة، واستمرت مشتعلة أكثر من ساعة ونصف، وقد سارعت سيارات الإطفاء إلى المكان، بينما بادر الأهالي من المسلمين والمسيحيين إلى إطفاء النيران، التي أتت على الأوراق الخاصة بالكنيسة من دفاتر وغيرها، والأجهزة الكهربائية كذلك والمقاعد الخشبية، دون أي إصابات».

ولفتت المطرانية إلي أن «أجهزة الدولة أظهرت الكثير من الاهتمام، حيث اتجهت على الفور إلى المكان لمتابعة عمليات الإطفاء وإجراء التحقيقات، وقدمت المطرانية عبر بيانها الشكر لأهالي البلدة، الذين أظهروا الكثير من الشهامة والتعاطف، وبذلوا جهدًا كبيرًا للسيطرة على النيران المشتعلة».

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