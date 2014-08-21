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باريس تعتبر قطع رأس الصحفي الأميركي “اعداما همجيا”

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باريس تعتبر قطع رأس الصحفي الأميركي “اعداما همجيا” باريس تعتبر قطع رأس الصحفي الأميركي “اعداما همجيا”

أدانت باريس قطع رأس الصحفي الأميركي، جيمس فولي، على يد مقاتلي “الدولة الاسلامية” ووصفته بأنه “إعدام همجي”.

وأورد بيان للرئاسة الفرنسية مساء أمس الأربعاء أن الرئيس فرنسوا هولاند أدان “بأكبر قدر من الحزم الإعدام الهمجي” للصحفي جيمس فولي، الذي خطفه تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مع نهاية 2012.

واعتبر هولاند أن “هذه المنظمة الإرهابية ترفض كل الحريات بما فيها حرية الصحافة، وأنها تدافع فقط عن الرعب والتطرف”.

وكان المتحدث باسم الفرنسية، ستيفان لو فول، صرح بعد اجتماع حكومي تطرق مطولا للوضع الدولي بأن “هذا تصرف وحشي يقوم على الخوف والتهديد”.

أ ف ب

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