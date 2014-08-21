تأمين 10 عربات جولف في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز

جدة - صالح الرويس

وجه وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وفي إطار تفقده لاستعدادات موسم حج هذا العام 1435ه، والمقدمة من مختلف الجهات العاملة في شؤون حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي بتأمين 10 عربات جولف لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في موسم حج هذا العام من الحجاج والزوار. وكشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة ومدير عام فرع وزارة الحج بمحافظة جدة عبدالله بن محمد مرغلاني أن هذه العربات موزعة في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز خدمة لهذه الشريحة الغالية من حجاج بيت الله الحرام معرباً عن شكره لمعالي وزير الحج على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من معاليه للوقوف إلى جوار كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة التي تحتاج من الجميع الرعاية والمساندة وتقديم الخدمة المتكاملة لهم شأنهم شأن بقية الحجاج والمعتمرين والزوار. وقال إن الخطة التشغيلية لفرع الوزارة بمحافظة جدة لهذا العام 1435ه قد تم مناقشتها واعتمادها من معالي وزير الحج لما تحققه من أهداف سامية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله -صلى الله وعليه وسلم- حيث إن العدد المستهدف في خدمتهم من الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والميناء الإسلامي بمحافظة جدة في حدود مليون حاج يتم تقسيمهم على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده وعددهم 950 ألف حاج تقريبا والمتوقع أن تنقلهم في حدود 5000 طائرة فيما يبلغ عدد القادمين من ميناء جده الإسلامي ما يزيد عن 20 ألف حاج وتنقلهم 25 عبارة، وقد استكمل الفرع بمحافظة جدة التنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة المسؤولة عن تقديم خدماتها المباشرة لحجاج بيت الله الحرام كوزارة الصحة والمديرية العامة للجوازات ومصلحة الجمارك وإدارة مطار الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة ميناء جدة الإسلامي إضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات التي تشرف عليها الوزارة وخصوصا مكاتب الحج المختلفة من دول العالم ومؤسسات الطوافة والوكلاء والنقابة العامة للسيارات، وأكد أن الفرع على أتم الاستعداد لتقديم كافة خدماته لعموم الحجاج القادمين بالسرعة الممكنة المطلوبة تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله، والحريصة على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.