وكيل إمارة الباحة يرعى اختتام برامج الصيف

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور حامد بن مالح الشمري اختتام فعاليات مهرجان صيف الباحة لهذا العام (باحة الكادي مصيف بلادي 35) بغابة رغدان الذي انطلق في ال 13 من شهر شعبان الماضي في مدينة الباحة ومحافظات القرى وبني حسن وبلجرشي.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة حيث قدمت فرقة الحصاد بمحافظة القرى اللون الشعبي الحصاد الذي يعبر عما كان يستخدمه الآباء والأجداد أثناء قيامهم بحصد المحاصيل الزراعية قبل عشرات السنين وسط تفاعل كبير من الجمهور كما شاركت فرق الطفل بالمسرح المفتوح بالعديد من البرامج الترفيهة والمسابقات والمرسم الحر.

وفي ختام الحفل أطلقت اللجنة المنظمة للمهرجان أكبر عرض للألعاب النارية التي رسمت عددًا من اللوحات الجمالية في سماء الباحة.

وقدم مهرجان الباحة لهذا العام قرابة ال 500 فعالية متنوعة الغايات لبّت حاجة الأسرة والطفل والشاب والأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية والفنون الشعبية استمرت على مدار عشرة أسابيع أقيمت في أماكن متعددة من مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى وبني حسن التي يستهدفها المصطافون كونها تتميز بمناخ بارد صيفاً وغطاء نباتي فريد من نوعه.

ووسط هذه المنظومة من البرامج والفعاليات المتميزة التي أعدتها اللجنة المنظمة لمهرجان صيف الباحة بمتابعة من سمو أمير منطقة الباحة واستطاعت تلك الفعاليات استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين وأهالي المنطقة الذي استمتعوا بما قدم من برامج متنوعة حققت رغبات مختلف فئات المجتمع.