150 متطوعاً ومتطوعة ينظمون «صيف الشرقية»

شارك أكثر من 150 متطوعاً في فعاليات مهرجان صيف الشرقية 35، حيث يسطر المتطوعون يومياً أبهى المواقف المشرفة وبكل جد وإخلاص، وضعوا نصب أعينهم العمل في مختلف الظروف المناخية التي قابلوها بحماس منقطع النظير وهدفهم خروج المهرجان بصورة مشرفة وتنظيم دقيق.

وقال حسن الشهري مشرف عمل المتطوعين بالمهرجان إن الإقبال على العمل التطوعي كان كثيفاً جداً وكنّا مضطرين لقبول عدد معين بفئات عمرية مختلفة من أجل تيسير عملية توزيع المهام وتقسيم العمل بين الأفراد المتطوعين والمتطوعات البالغ عددهم 150 شخصا وأصغرهم يبلغ 12 عاما وأكبرهم 58 عاما، مشيراً إلى مشاركة الأمهات مع أبنائهم وبناتهن لتنظيم العمل أثناء الدخول والخروج في فعاليات المهرجان.

ونوهت منال القحطاني مديرة حاضنات العمل الاجتماعي في جمعية العمل التطوعي بأن هناك نحو 1000 فريق تطوعي في المنطقة الشرقية يبذلون أعمال الخير بشتى الطرق والأساليب المرخصة، وأشارت القحطاني إلى أن تلك الفرق التطوعية تتبع للجمعيات الخيرية والشركات والجامعات والكليات ومنها ما يتبع للأحياء، مبينة أن الإقبال كبير على العمل التطوعي من الشباب والشابات ويتجلى ذلك في المناشط الاجتماعية والمناسبات الوطنية والمهرجانات، وكذلك الإقبال كبير على إصدار رخص العمل التطوعي، وأكدت القحطاني أن أبناء المنطقة الشرقية رواد في العمل التطوعي، وذلك لتأثير شركة "أرامكو السعودية" على أبناء المنطقة الذين تشكلت ثقافتهم بثقافة الشركة العملاقة في ال 70 عاما، لذا تعتبر المنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة إسهاماً في العمل التطوعي مقارنة بباقي المناطق لأخذها بزمام المبادرة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والاعلام بأمانة المنطقة الشرقية رئيس لجنة التنفيذ والتنظيم للمهرجان محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إن اللجنة حرصت على إدخال الجانب التطوعي وذلك في لفته إلى تثقيف المجتمع على حب المشاركة.