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"تاون جاس" تطرح مناقصة لاستيراد خامات لتنفيذ خطة توصيل الغاز لـ2 مليون عميل

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"تاون جاس" تطرح مناقصة لاستيراد خامات لتنفيذ خطة توصيل الغاز لـ2 مليون عميل "تاون جاس" تطرح مناقصة لاستيراد خامات لتنفيذ خطة توصيل الغاز لـ2 مليون عميل

طرحت شركة تاون جاس من خلال الشركة القابضة للغازات "إيجاس" مناقصة لشراء خامات ومستلزمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، طبقا للخطة الحكومية الموضوعة، بتوصيل الغاز لـ2 مليون عميل منزلى على مدار 18 شهر.

وقال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة تاون جاس، إن شركته بدأت فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لـ2 مليون عميل منزلى، متوقعا أن تصل حصة الشركة إلى 700 ألف عميل من تلك الخطة، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 300 ألف عميل طبقا للخطة السنوية للشركة.

وتعتزم ممثلة فى الشركة القابضة للغازات "إيجاس" التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال خطط تجريها حاليا، لزيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 2 مليون عميل خلال العامين القادمين.

وكان الدكتور شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قد صرح من قبل أنه تقرر توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.6 مليون وحدة سكنية جديدة وفقًا لبرنامج توصيل الغاز إلى مليونى وحدة سكنية خلال الفترة من يناير 2013 وحتى يونيو 2014 بتمويل 6.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.

فيما أكدت مصادر بوزارة البترول صعوبة تنفيذ تلك الخطة خاصة مع حالة نقص السيولة التى تعانى منها الشركة القابضة للغازات، وشركات التوصيل، لافته إلى أن القابضة تطالب شركات توصيل الغاز بالاقتراض لتنفيذ تلك الخطة مع صعوبة تحقيق ذلك فى ظل التزاماتها، واستنزافها الحد الأدنى للقروض، مع حالة العجز الشديد الذى تعانيه شهريا فى توفير المرتبات للعاملين.

وقال المصدر، أتمنى أن تحافظ الحكومة على معدلات توصيل الغاز التى تحققت العام الماضى والتى تصل إلى 580 ألف عميل، لافتا إلى أن الشركة القابضة للغازات كانت قد أكدت أنها سوف تقوم باستيراد الخامات وتوفيرها لشركات التوصيل، وهو ما لم يحدث نتيجة لحالة نقص السيولة التى تعانى منها الشركة.

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مصر 365

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