نتنياهو: لا يوجد أحد يدعم حركة حماس سوى قطر وتركيا وإيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد أحد يدعم حركة حماس سوى قطر وتركيا وإيران، مؤكدًا أن العالم العربي كله أصبح ضدها بسبب أعمالها الإرهابية، على حد قوله.

> وأضاف «نتنياهو»، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، «نصمم على مطلب نزع السلاح؛ لأنه لا ضمانات تمنع نقل السلاح إلى الضفة الغربية، وأبلغنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إسرائيل لن تقبل استمرار العمليات الإرهابية من طرف حماس».

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الشكر للرئيس الأمريكي باراك أوباما، على تعاونه مع إسرائيل في حربها على قطاع غزة، قائلا: «الولايات المتحدة أعطتنا الدعم الكامل للدفاع عن أنفسنا، فلم نتلق هذا الدعم في العمليات العسكرية السابقة».

وأكد «نتنياهو» أن إسرائيل ستبدأ حوارًا سياسيًا مع القيادة الفلسطينية الحالية بعد أن تقضي على الإرهاب القادم من قطاع غزة، مضيفًا «حماس مثل تنظيم داعش، فكلاهما يرتكب أعمالا وحشية ضد العالم الحضاري»، حسبما قال.