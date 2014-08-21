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واشنطن تنوي إرسال نحو 300 جندي أمريكي إضافي إلى العراق

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واشنطن تنوي إرسال نحو 300 جندي أمريكي إضافي إلى العراق واشنطن تنوي إرسال نحو 300 جندي أمريكي إضافي إلى العراق

أعلن مسؤول أميركي كبير، الأربعاء، أن وزارة الدفاع تنوي إرسال “نحو 300″ جندي أميركي إضافي إلى العراق بناء على طلب الخارجية الأميركية.

وهذه القوات الإضافية التي ستساعد في حماية المقار الدبلوماسية الأميركية ترفع إلى نحو 1150 عدد الجنود والمستشارين العسكريين الأميركيين الموجودين في العراق، في وقت يواجه هذا البلد خطر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وردًا على سؤال بشأن طلب وزارتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف، إنها ليست على اطلاع على هذه المعلومات.

وينتشر حاليًا في العراق نحو 850 جنديًا ومستشارًا أميركيًا تتمثل مهمتهم في حماية الموظفين والمباني الدبلوماسية الأميركية وإسناد الجيش العراقي والقوات الكردية ضد المتطرفين الإسلاميين الذين نفذوا هجومًا كاسحًا في العراق منذ بداية يونيو.

وعلاوة على ذلك شن سلاح الجو الأميركي 84 غارة جوية على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف منذ الثامن من أغسطس في شمال العراق هدف معظمها إلى حماية سد الموصل الاستراتيجي، أكبر سدود العراق.
> الفرنسية

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