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بالفيديو.. خبير دولي: الخلايا الشمسية الحل الجذري لأزمة الكهرباء.. وتوفر 75% من الإستخدام

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بالفيديو.. خبير دولي: الخلايا الشمسية الحل الجذري لأزمة الكهرباء.. وتوفر 75% من الإستخدام بالفيديو.. خبير دولي: الخلايا الشمسية الحل الجذري لأزمة الكهرباء.. وتوفر 75% من الإستخدام

قال الدكتور محمود الشريف عضو لجنة الخبراء الدولية للحكومة الكندية، إن الطاقة الشمسية البديل الأمثل لمواجهة انقطاع الكهرباء، وأن الخلايا الشمسية الحل المنطقي والجذري لأزمة الكهرباء في .

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سي بي سي اكسترا»، الأربعاء، أن الخلايا الشمسية عمرها الافتراضي 30 عامًا، وتكلفة الكيلو وات 22 قرشًا فقط، لافتًا إلى توفيرها لأكثر من 75% من قيمة استخدام الكهرباء.

وأوضح أنه قدم توصية للحكومة عن كيفية استخدام الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مقترح بإقراض البنوك 70% من قيمة الخلايا الشمسية للمواطنين، يتم تسديدها من فرق قيمة استهلاك الكهرباء. وتابع قائلًا: «فرق قيمة الاستهلاك من الطاقة يغطي ثمن الخلايا خلال 10 أعوام ويستهلك كهرباء 20 عامًا ببلاش».

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