بالفيديو.. خبير دولي: الخلايا الشمسية الحل الجذري لأزمة الكهرباء.. وتوفر 75% من الإستخدام

قال الدكتور محمود الشريف عضو لجنة الخبراء الدولية للحكومة الكندية، إن الطاقة الشمسية البديل الأمثل لمواجهة انقطاع الكهرباء، وأن الخلايا الشمسية الحل المنطقي والجذري لأزمة الكهرباء في مصر.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سي بي سي اكسترا»، الأربعاء، أن الخلايا الشمسية عمرها الافتراضي 30 عامًا، وتكلفة الكيلو وات 22 قرشًا فقط، لافتًا إلى توفيرها لأكثر من 75% من قيمة استخدام الكهرباء.

وأوضح أنه قدم توصية للحكومة عن كيفية استخدام الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مقترح بإقراض البنوك 70% من قيمة الخلايا الشمسية للمواطنين، يتم تسديدها من فرق قيمة استهلاك الكهرباء. وتابع قائلًا: «فرق قيمة الاستهلاك من الطاقة يغطي ثمن الخلايا خلال 10 أعوام ويستهلك كهرباء 20 عامًا ببلاش».

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