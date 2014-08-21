فيديو.. خيري رمضان: آل ساويرس تبرعوا بـ750 مليون لصندوق تحيا مصر

كشف الإعلامي خيري رمضان عن تبرع عائلة «ساويرس»، الممثلة في رجال الأعمال أنسي ونجيب وسميح وناصف، بمبلغ 750 مليون جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»، موضحًا أن المبلغ «فقط دفعة أولى».

وقال «رمضان» في برنامجه «ممكن»، على فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أنه حاول الاتصال بالعائلة إلا أنهم رفضوا التحدث في الموضوع نهائيًا، حيث أوضحوا أنه ليس تبرعًا، بل مساهمة «وده حق مصر علينا».

وأضاف مقدم «ممكن»: «من أعلن عن مبلغ الثلاثة مليارات جنيه تبرع من آل ساويرس هو السيد رئيس الجمهورية، والـ750 دفعة أولى من المبلغ، مشاركة من عائلة مصرية وطنية شريفة».