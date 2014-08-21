حوار بين مستشار محلب و«العرابي» حول انتخابات مجلس النواب

استعرض كل من اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خبراتهم في مجالي انتخابات مجلس النواب والعمل السياسي، وذلك خلال لقاء حواري نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، مساء الأربعاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، في إطار سلسلة الحوارات الشبابية حول انتخابات مجلس النواب 2014.

وأكد «قمصان» خلال كلمته في مستهل اللقاء الحواري أن المشاركة في العمل السياسي تشمل جميع مناحي الحياة، واصفاً تلك المشاركة بأنها عمل وطني، بحسب قوله.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء إلى أن أوجه المشاركة السياسية أبرزها المشاركة في الكيانات الشعبية والبرلمانية والمتمثلة في مجالس المحافظة، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى.

كما أوضح «قمصان» أن نسبة مشاركة المرأة والشباب في البرلمان القادم سوف تكون نسبة مرتفعة، مبيناً أن المجالس المحلية هي المدرسة التي تعد جيلاً جديداً من السياسيين والكوادر الجديرة بالعمل في الحياة السياسية على حد قوله.

من جانبه؛ أكد «العرابي» أن الأحزاب هي عماد العمل السياسي، وأنها تضمن فكرة تداول السلطة، مشيراً إلى أن مصر لديها ما يقرب من 102 حزب، وأن دورها اتضح في استحقاقات خارطة الطريق.

وأوضح «العرابي» أن الهدف من إنشاء الائتلافات الحزبية هو الحفاظ على الكتلة التصويتية من التفتيت، مبيناً أن الحياة السياسية في مصر بدأت تشهد عهداً جديداً عقب ثورة 25 يناير حيث ظهرت أحزاب في مؤتمرات مشتركة.

وناشد «العرابي» الشعب ضرورة التخلص من ظاهرة «نائب الخدمات» والتي انتشرت في الانتخابات السابقة على حد قوله، كما ناشد وسائل الإعلام أن تقف على مسافة واحدة تجاه المرشحين لتحقيق روح المساواة والتكافؤ في الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة تخصيص قناة للدعاية الانتخابية للمرشحين كافة كقناة «صوت الأمة» بحسب قوله.