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مصدر أمني: الكويت تعتقل رجل دين يشتبه أنه مول متشددين بسوريا والعراق

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مصدر أمني: الكويت تعتقل رجل دين يشتبه أنه مول متشددين بسوريا والعراق مصدر أمني: الكويت تعتقل رجل دين يشتبه أنه مول متشددين بسوريا والعراق

قال مصدر أمني لـ” رويترز ” :” إن الكويت احتجزت رجل دين سنيا في مطار الكويت أمس الأربعاء، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة اسمه في قوائم العقوبات بشبهة تحويله أموالا إلى المتشددين في العراق وسوريا ” .

وجاء احتجاز حجاج العجمي في المطار عقب وصوله قادما من قطر التي تدعم قيادتها جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين في ، وتستضيف شخصيات كبيرة من حركة حماس وطالبان، ولكنها لا تدعم المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا.

ولم يعط المصدر الأمني مزيدا من التفاصيل بشأن اعتقال العجمي، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة الداخلية.

وسعيا للتضييق على تمويل المتشددين في سوريا والعراق احتجزت السلطات الكويتية لفترة وجيزة رجل دين يوم الأحد هو شافي العجمي، الذي ينتمي إلى نفس قبيلة حجاج العجمي.

وأفرج عن شافي العجمي في وقت لاحق دون أن توجه إليه اتهامات.

والكويت واحدة من أكبر الجهات المانحة للاجئين السوريين عبر الأمم المتحدة، ولكنها وجدت صعوبات في السيطرة على جمع الأموال بصورة غير رسمية للجماعات المعارضة في سوريا من جانب أفراد بمبادرات خاصة.

وصعدت الكويتية رقابتها على الأفراد والجمعيات الخيرية المشتبه بقيامها بجمع تبرعات للمتشددين المرتبطين بالقاعدة في سوريا والعراق.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي عقوبات على ستة أشخاص يشتبه بأنهم مولوا متشددين إسلاميين منهم كويتيان، وهي خطوة تهدف إلى إضعاف تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا.

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