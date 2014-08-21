الأمم المتحدة: اعتداءات “داعش” على نساء وأطفال الأيزيديين هي الأسوأ في القرن الحالي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن المدنيين الفارين بسبب تقدم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في منطقة سنجار بالعراق، سردوا روايات ” مروعة” عن عمليات القتل والاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال.

وقال رئيس مكتب اليونيسف في العراق، مارزيو بابيلي إن “نوع ونطاق الانتهاكات ضد الأطفال والنساء والأقليات في العراق خلال الأسابيع الماضية، من أسوا المشاهد في هذا القرن”.

وأضافت اليونيسف أن فتاة من الطائفة الأيزيدية، 16 عاما، سردت لمن أجروا معها مقابلة كيفية اعتقالها مع نساء وفتيات أخريات، تم اختيارهن لتقديم الخدمات الجنسية وفق الزواج القسري المؤقت.

وذكرت الفتاة أنها تمكنت من الهرب بينما فرت الأخريات إلى مكان بعيد.

وقال إبراهيم سيساي، المختص بحماية الطفل في اليونيسف “روى كل من تحدثنا إليهم قصة مرعبة من الانتهاكات التي شاهدوها او تعرضوا لها هم أو أفراد من أسرهم أو المجتمع”.

الألمانية