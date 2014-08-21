بالصور .. مديرالأمن يقود حملة لضبط عدد 27 قطعة سلاح و10 مطلوبين علي ذمة قضايا بسوهاج‎

قامت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج بحملة امنية مكبرة بدائرة المديرية برئاسة اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج استهدفت الحملة حائزي الاسلحة النارية الغير مرخصة والمطلوبين علي ذمة قضايا حيث تم ضبط عدد 27 قطعة سلاح غير مرخص وعدد 10 مطلوبين علي ذمة قضايا خلال الحملة .

حيث تم ضبط :” وحيد بخيت احمد بخيت ” وشهرته محمود ” سن 36 عاطل ومقيم الصوامعه شرق – مركز اخميم والمسجل شقي خطر تحت رقم ” 471 ” فئة [ ب - سرقات بالإكراه ] والمطلوب التنفيذ عليه في عدد “3″ قضايا أرقام :-

> - 4347 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2012 حصر رقم 4817 لسنة 2013 ” سرقه ” حبس 6 شهور - 9801 جنح مركز سوهاج لسنة 2013 حصر رقم 7562 لسنة 2013 ” سرقة ” حبس ثلاث سنوات - 172جنح قسم الكوثر لسنة 2013 حصر رقم 202 لسنة 2013 ” تبديد ” سنة حبس 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضيتين رقمي [ 3090 جنح مركز ساقلتة لسنة 2014م " سرقة " - 3391 جنح مركز ساقلته لسنة 2014 سرقة ] .

وتم ضبط يونس عبد العظيم احمد ادم سن 59 عامل ومقيم البلابيش المستجدة – دائرة مركز دار السلام 0 0 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2967 ادارى مركز دار السلام لسنة 2013[ قتل عمد] – و تمكنت وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط كل من :-

> - احمد رجب احمد سليمان سن 24 عامل ومقيم أولاد نصير – دائرة مركز سوهاج 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2076 ادارى قسم أول سوهاج لسنة 2014 [ مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ]

- حسانين محمد حسانين ” وشهرته هراس ” سن 35 مزارع ومقيم نجع سعودي بأولاد نصير – دائرة مركز سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1083 ادارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014م [ مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ] .

- احمد عرفي محمد فهد سن 35 مدرس ومقيم جزيرة شندويل – دائرة مركز سوهاج 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4067 ادارى مركز سوهاج لسنة 2014[ مشاجرة وحيازة سلاح ناري] .

- ياسر محمد حسن محمود سن 32 عامل ومقيم الروافع – دائرة مركز سوهاج 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4022 ادارى مركز سوهاج لسنة 2014 [ شروع في قتل ] .

- عبد الرحمن احمد محمد ادم سن 32 عامل ومقيم الجلاويه – دائرة مركز ساقلته 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3519 ادارى مركز ساقلته لسنة 2014 [ حريق عمد] وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال مركز ساقلته .

- مصطفى السيد غريب عطا سن 35 عامل ومقيم المساعيد – دائرة مركز العسيرات 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1527 ادارى مركز العسيرات لسنة 2014[ سرقه بالإكراه ] .

- السيد مهران محمد احمد سن 35 سائق ومقيم الخنانسة غرب – دائرة مركز المنشاة 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2 أحوال مركز المنشاة بتاريخ 25/6/2014 [ خطف وسرقه بالإكراه ] .

- السيد عابدين إسماعيل سن 35 عامل ومقيم الدويرات – دائرة مركز المنشاة 00 والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3384 ادارى مركز المنشاة لسنة 2014 [ شروع في قتل ] .

وفي مجال ضبط الاسلحة النارية تم ضبط عدد 13 بندقية الية و عدد 3 بندقية خرطوش والماني و9 فرد روسي وطبنجة بيانها كالتالي:-

1- طه بخيت محمد سن 26 حاصل على معهد خدمه اجتماعيه – ويقيم بناحية بني هلال – مركز المراغة وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 20045157 .

> 2- احمد الماسخ عبد المغيث محمد سن 26 حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعية ويقيم نجع الماسخ – مركز المراغة وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 37817 – تحرر عنهما المحضر رقم 3359 أدارى مركز المراغة لسنة 2014 .

3- عدد ” 2 ” بندقية أليه عيار 7.62×39 الأولى تحمل رقم 36014165 والثانية تحمل رقم 79777 وكذا عدد “5″ خزنه بداخلهما عدد ” 115 ” طلقه حيه من ذات العيار حيازة المتهم / وحيد بخيت احمد بخيت وشهرته محمود سن 36 عاطل ويقيم الصوامعه شرق – مركز اخميم والمسجل شقي خطر تحت رقم 471 فئة “ب ” سرقات بالإكراه والمطلوب التنفيذ عليه في عدد “3″ قضايا الأولى رقم 4347 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2012 حصر رقم 4817 لسنة 2013 ” سرقه ” حبس 6 شهور والثانية رقم 9801 جنح مركز سوهاج لسنة 2013 حصر رقم 7562 لسنة 2013 ” سرقة ” حبس ثلاث سنوات والثالثة رقم 172جنح قسم الكوثر لسنة 2013 حصر رقم 202 لسنة 2013 ” تبديد ” سنة حبس والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضيتين أرقام 3090 جنح مركز ساقلتة لسنة 2014 ” سرقة ” وكذا القضية رقم 3391 جنح مركز ساقلته لسنة 2014 “سرقة ” .

4- بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام بالخزينة الخاصة بها حيازة المتهم / عمرو عبد اللاه احمد ” وشهرته عمرو الربعى ” سن 28 عامل – ويقيم كوم الصعايدة – دائرة مركز جرجا – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2583 ادارى مركز جرجا لسنة 2014م .

5- بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 5615199591 حيازة المتهم / على حسن عبد الحميد محمد سن 34 عامل ويقيم بناحية تل الزوكى – دائرة مركز طما – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68 أحوال مركز طما .

6- بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 071388913 وعدد 10 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى وقدره ” 10000 ” جنيهاً وكمية كبيرة من نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي ” 8 كيلو جرام حيازة المتهم / الطيب خلف السيد سن 33 عامل – ومقيم جهينة الغربية – دائرة مركز جهينة – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18 أحوال مركز جهينة .

7- بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 16224959 حيازة المتهم / محمد إبراهيم احمد عزوز سن 23 عامل ومقيم برديس – دائرة مركز البلينا [ ينتمي لعائلة النحيلات ] وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4309 ادارى مركز البلينا لسنة 2014 .

8- بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 071483310 حيازة المتهم / هيثم البدرى احمد سن 24 عامل ومقيم برديس – دائرة مركز البلينا [ ينتمى لعائلة الشيمى ] وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4310 ادارى مركز البلينا لسنة 2014 .

> 9- بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 1977h 1098وعدد “4 ” طلقات من ذات العيار حيازة المتهم / احمد محمد راضى بكر سن 27 فلاح ومقيم فاو جلى – دائرة مركز ساقلته – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2605 ادارى مركز ساقلته لسنة 2014 .

10- بندقية آلية عيار 7.62×39م بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 61906699 وكذا رقم 103021ak وعدد ” 2 ” طلقات من ذات العيار حيازة المتهم / عبد الفتاح احمد حسن سن 40 نجار ومقيم المساعيد الغربية – دائرة مركز العسيرات – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18 أحوال مركز العسيرات .

11- بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 980132 حيازة المتهم / محمود أبو زيد على سن 26 عامل ومقيم أولاد سلامه – دائرة مركز المنشاة – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3160 ادارى مركز المنشاة لسنة 2014 .

12- بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة بها تحمل رقم 18075 حيازة المتهم / احمد محمد خلف احمد سن 22 مزارع ومقيم نجع سعودى بأولاد نصير– دائرة مركز سوهاج .

13- بندقية موزر ألماني تحمل رقم 384 حيازة المتهم / طلعت مهران عبد اللطيف سن 50 مزارع ومقيم الحاجر دائرة مركز ساقلته – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3520 ادارى مركز ساقلته لسنة 2014 .

14- بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 17550- E13 حيازة المتهم / عاصم حسن أبو المجد سن 32 عامل ومقيم مدينة المنشاة – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3615 ادارى مركز المنشاة لسنة 2014 .

15- بندقية خرطوش عيار 12م تحمل رقم 13-11826 تخلي عنها أحد الأشخاص ولاذ بالفرار بالزراعات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1706 ادارى قسم طهطا لسنة 2014 .

16- طبنجة عيار 9 مم ماركة GANLK55 وعدد “3″ طلقات من ذات العيار حيازة المتهم / عادل مصطفي أمين محمد سن 42 عامل ومقيم بندر اخميم – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3180 ادارى مركز اخميم لسنة 2014 .

17- طبنجة مجهولة العيار و الماركة مدون عليها calas حيازة المتهم / مسعد أبو الحسن السيد احمد سن 29 عاطل ومقيم مساكن الإيواء – الشيخ خليفه غرب الكوبرى – دائرة قسم أول سوهاج 00 والمسجل شقي خطر تحت رقم 1182 فئه “ب ” سرقات عامه ” – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2918 ادارى قسم أول سوهاج لسنة 2014 .

18- عدد ” 2 ” فرد روسي وخرطوش صناعه محلية حيازة المتهم / عصمت راشد عثمان أبو زيد سن 35 عامل ومقيم الرياينة الحاجر – دائرة مركز ساقلته – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3598 ادارى مركز ساقلته لسنة 2014 .

19- فرد خرطوش وعدد “10″ أقراص تامول المخدر حيازة المتهم / فتحي محمود إبراهيم سن 41 عامل ومقيم قلفاو – دائرة مركز سوهاج – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4584 ادارى مركز سوهاج لسنة 2014 .

20- فرد روسي صناعه محلية وعدد “2″ طلقه عيار 7.62× 39 حيازة المتهم / محمود جمال عبد الناصر ضاحي سن 34 فكهانى ومقيم مدينة اخميم – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3192 ادارى مركز اخميم لسنة 2014.

21- فرد خرطوش صناعه محليه وعدد “1″ طلقه عيار 7.62× 39 حيازة المتهم / مصطفي بخيت احمد بخيت سن 26 سائق ومقيم الصوامعه شرق – دائرة مركز اخميم – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3166 ادارى مركز اخميم لسنة 2014 .

22- فرد روسى صناعة محليه وعدد “3″ طلقات عيار 7.62× 39 حيازة المتهم / عامر عبد الباسط طه سليمان 18 عامل ومقيم أولاد سالم قبلى– دائرة مركز دار السلام – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3138 ادارى مركز دار السلام لسنة 2014 .

23- فرد روسى صناعه محلية وعدد “5″ طلقات عيار 7.62× 39 حيازة المتهم / حمد محمد محمد على ” وشهرته حمد البلبوشى ” سن 36 عامل ومقيم يحيى الحاجر – دائرة المركز – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3141 ادارى مركز دار السلام لسنة 2014 .

24- فرد روسي صناعه محلية حيازة المتهم / محمد رشيد احمد عزوز ” وشهرته حراز ” سن 30 عامل ومقيم برديس دائرة مركز البلينا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4311 ادارى مركز البلينا لسنة 2014

> 25- فرد روسي صناعه محلية حيازة المتهم / عصام خالد محمد موسى سن 20 عامل ومقيم المساعيد – دائرة مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال مركز العسيرات

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات وجاري العمال للقيام بحملات مشابهه لضبط الامن وملاحقة الخارجين عن القانون.