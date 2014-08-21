ضبط مركز تابع لـ ” سعيد حساسين ” ليبيع أدوية وأعشاب طبية غير صالحة للاستخدام

وردت معلومات لضباط الإدارة عن قيام مركز دكتور سعيد حساسين خبير الأعشاب الطبية بالعالم العربي وتقوم بإدارته المدعوة رجاء السيد على سن 45 ومقيمة 3 شارع سيد مسعد مصر القديمة بتخزين وبيع كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب الطبية الغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها والغير مسجلة بوزارة الصحة فضلاً عن قيامها بايهام المواطنين بعلاج الأمراض مثل ” السكر – إنزلاق غضرزفي – التهاب الكبد وفيرس C – شرايين القلب – الشلل النصفي – النقرس – الدوالي – السمنة والنحافة – الصداع العام – تكبير وتصغير الثدي – علاج الفشل الكلوي – تأخر الإنجاب والحمل – سرعة القذف – ارتفاع ضغط الدم ، وكثير من الأمراض المختلفة ” متخذا المركز الكائن 137 شارع مصر حلوان الزارعي دائرة قسم شرطة دار السلام مكانا لتخزين وتعبئة تلك الأعشاب الطبية وإعادة بيعها لتحقيق إرباحاً طائلة غير مشروعة .

وبعرض تلك على المعلومات على اللواء نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أشار بسرعة إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة تلك المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافة بمأمورية بالاشتراك مع أطباء التفتيش الصيدلي تحت اشرافنا اسفرت عن ضبط المذكورة بعالية وبالتفتيش عثر على كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب الطبية والمنشطات الجنسية الغير صالة للاستهلاك الادامي وغير مصرح بتداولة فى الأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة طبقاً للتقرير الفني الصيدلي بياناتها كا التالي :-

- عدد 256953 عبوات وزجاجات وبرطمانات من الدوية المعبئ بداخلة العلاج السكر – إنزلاق غضروفي – التهاب الكيد وفيروس C – وعلاج أمراض أخري - 1.300 طن أعشاب غير مدون عليها بيانات تستخدم مستلزمات أو أدوية سالفة الذكر- كميات كبيرة من البلاستك والكراتين الفارغة وببعض الأدوات الخاصة لتجهيز الأدوية ” خلاط لضرب التركيبات – بوتاجاز كهربائي – ميزان حساس – ماكينة لحام – ترابزة استلس ” .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق .