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بالصور .. مباحث التموين تضبط 7472 صاروخ العاب نارية داخل محلين بمطروح

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بالصور .. مباحث التموين تضبط 7472 صاروخ العاب نارية داخل محلين بمطروح بالصور .. مباحث التموين تضبط 7472 صاروخ العاب نارية داخل محلين بمطروح

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطاراً بتمكن قسم مباحث بمطروح برئاسة المقدم إسلام عمارة من ضبط 7472 صاروخ العاب نارية داخل محلين تجاريين بمطروح.

حيث تتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمديرية والقوة المرافقة من ضبط إسلام ك . ح . ا ( 27 سنة ) مسئول عن محل الكترونيات بمطروح لعرضه وبيعه ألعاب ناريه بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط بحوزته 4169 صاروخ من الالعاب الناريه مختلفة الاشكال والأنواع والإحجام .

كما تم ضبط وليد ا . ح . ا (23 سنة ) صاحب محل بشارع عمر المختار لعرضه وبيع العاب ناريه بدون ترخيص وضبط بحوزته 3303 صاروخ ألعاب ناريه مختلفة الاحجام والأنواع والأشكال .
> تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق

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