إنجاز علمي جديد لشرطة الشارقة في البصمة الوراثية

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة إنجازا علميا جديدا تمثل في دخولها لمنافسات بحثية دولية في مجال فحص عينات الرفات الآدمية التي يصل عمرها إلى ٤٠٠ سنة باستخدام الطرق والمعدات المتوفرة لديها وذلك من خلال تحقيق نتائج مطابقة 100 % لتلك المرصودة لدى الجهة المنظمة لهذه الدراسة العلمية.

انجاز

وأكدت أن الإنجاز تمثل في دخول قسم المختبر الجنائي في منافسات علميه بحثية ضمن 19 من المختبرات العلمية والشرطية حول العالم (من ضمنها أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وبعض الدول الأخرى) تحت إشراف وتنظيم وكالة خاصة بخدمات تحاليل البصمة الوراثية (FDNAS) ومقرها في جمهورية التشيك بالتعاون مع معهد الطب الشرعي بجامعة تشارلز (Charles) بالعاصمة براغ. حيث استقبل المختبر الجنائي بشرطــة الشارقة ضمن (18) جهة حكومية وخاصة مشاركة في الدراسة (منها 4 جهات شرطية) عينتين من رفات عظام آدمية عمر الأولى (400) عام والثانية (150) عاما وتهدف الدراسة البحثية لاختبار أداء المختبرات والتعرف على بروتوكولات العمل المختلفة حول العالم في تحليل وإعطاء نتائج لعينات عظام آدمية قديمة.

المشاركون

ووبينت أن المشاركين حصلوا على نتائج مطابقة بنسبة 100% للعينة التي عمرها (150) سنة أما بالنسبة للعينات التي مر عليها (400) سنة فقد تمكنت ثلاث فقط من المختبرات المشاركة من تحقيق نتائج مطابقة بنسبة 100% كان من ضمنها المختبر الجنائي بالقيادة العامــة لشرطة الشارقة، وسيتم إدراج النتائج المتحصل عليها في الدوريات العلمية العالمية المتخصصة في مجال فحوص البصمة الوراثية للإطلاع عليها والاستفادة من قبل الدارسين والمهتمين في المجال عبر العالم.

فخر

وقال العقيد د. عبدالقادر العامري – رئيس قسم المختبر الجنائي: إن هذا الانجاز العلمي مدعاة للفخر والاعتزاز لنا جميعا في شرطة الشارقة كثمرة دعم وحرص من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة لاهتمامهما بصقل كفاءة ومهارة الموظفين عبر انتظام ابتعاثهم للدورات وورش العمل التخصصية التي تؤهلهم لمواكبة التطور العلمي وإكسابهم الخبرات العلمية المتميزة وإطلاعهم على أفضل الممارسات وتطبيقها عمليا بهدف تحقيق نتائج تضاهي تلك التي تصدر عن البلدان المتقدمة وهذا ما يعزز من قدرة وكفاءة الجهاز الأمني للقيادة العامة لشرطة الشارقة.