تدشين "ترام دبي" بعد 82 يوماً

(جرافيك)

82 يوماً تفصلنا عن افتتاح «ترام دبي»؛ أحد أهم المشاريع الحيوية في دبي، حيث تواصل هيئة الطرق في دبي العمل على مدار الساعة، وبنظام الورديات لإنجاز المشروع في وقته المحدد، مع وجود فريق مختص من المقاولين والاستشاريين في حالة جاهزية تامة لأي طارئ.

وسيعمل المشروع ضمن منظومة المواصلات العامة لتعزيز النقل الجماعي، والمساهمة في التقليل من الازدحامات المرورية، وهو الأول من نوعه خارج أوروبا الذي يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي دون الحاجة إلى أسلاك هوائية لإمداده بالطاقة على طول خطه الممتد لمسافة 14.6 كيلو متراً على طول شارع الصفوح، تم في المرحلة الأولى تنفيذ 10.6 كيلو مترات منه، تبدأ من منطقة المرسى، وصولاً إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي، ومن المتوقع أن يستخدم الترام في مرحلته الأولى قرابة 27 ألف راكب في اليوم عند بداية التشغيل في نوفمبر المقبل، ليرتفع العدد ليصل إلى 66 ألف راكب يومياً في عام 2020، ويحتوي على دائرة تلفزيونية مغلقة تضم 1000 كاميرا، بواقع 100 كاميرا لكل كيلو متر واحد، موصلة جميعها بمركز التحكم الرئيس كونه إجراء أمنياً، ولضمان أقصى درجات ومعايير السلامة.

تقنية جديدة عالمياً

ميزة أخرى تسجل عالمياً لترام دبي، تتمثل في كونه الأول في العالم من حيث استخدامه لتقنية البوابات الآلية لمنصة الركاب المتزامنة مع نظام فتح وغلق أبوابه، لتوفير الأمان أولا، ولأجل اكبر قدر من الراحة والسلامة للمستخدمين، عوضا عن أن تلك التقنية تعمل على الحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من أية تأثيرات مناخية خارجية، كما جرى تصميم المحطات بحيث يتم آلياً تحصيل التذاكر وبوابات الدخول.

سيتم في المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ 11 محطة موزعة على مناطق الأنشطة الحيوية، والكثافة السكانية على امتداد مسار الترام، إذ يتألف الأسطول من 11 تراماً في المرحلة الأولى، يضاف لها قرابة 14 تراماً في المرحلة الثانية ليصبح المجموع الكلي في ما بعد 25 تراماً، ويمتد مسار الترام بصورة رئيسة على مستوى الأرض بجانب شارع الصفوح، ويرتفع فوق جسور علوية في عدد من المواقع في منطقة مرسى دبي لضرورات البيئة العمرانية بالمنطقة التي يقع ضمنها.

تكامل

ولضمان تكامل وسائل النقل في الإمارة، سيكون الترام مربوطاً مع مترو دبي في محطتين هما: مرسى دبي، وأبراج بحيرات جميرا، عبر جسور للمشاة لتسهيل انتقال الركاب بين الوسيلتين، وسيتم ربطه أيضاً بالقطار المعلق (المونوريل) لنخلة جميرا الواقع عند مدخل النخلة على شارع الصفوح بجسر مكيف للمشاة، لتسهيل حركة وانتقال الركاب بشكل آمن وسهل تحقيقاً لرؤية الهيئة في الإمارة.

شبكة الترام تضم 17 محطة للركاب، تم في المرحلة الأولى تنفيذ 11 محطة منها، موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية على امتداد مسار المشروع، ويتكون كل قطار من 7 عربات بطول إجمالي 44 متراً، وتستوعب 405 ركاب، كما تم تخصيص عربة خاصة للدرجة الذهبية، وعربتين للسيدات والأطفال، و4 عربات للدرجة الفضية.

جسور مكيفة

روعي في تصميم وتنفيذ جسور المشاة الخاصة بالمشروع، أن تكون مكيفة ومزودة بمصاعد كهربائية وسلالم، وروعي في تصميمها انسجام الطابع المعماري للجسور، مع جمالية شكل العربات والمحطات والتصميم العمراني للوحدات السكنية في المنطقة، إلى جانب مراعاة تحقيق مستوى عالٍ من الراحة للمستخدمين، عن طريق تركيب المصاعد الكهربائية، وتنفيذ طرق منحدرة، تلبي متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ويبلغ مجموع تلك الجسور 4 جسور، اثنان منها على شارع الصفوح، والآخرين يربطان منطقة تيكوم مع المنطقة المقابلة لها، إضافة إلى مارينا مول.

صديق للبيئة

مجموع مرافق المرأب تتكون من 11 مبنى صديقاً للبيئة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 25 قطاراً، ويضم مركزاً للتحكم بتشغيل أنظمة القطارات، والتأكد من سلامة الأبواب، والمكابح، والمحركات في كل قطار على حدة، إضافة إلى سلامة مكيفات الهواء، وبقية الأنظمة الإلكترونية الفرعية المتطورة، إضافة إلى ورش لتنفيذ أعمال الصيانة، وأخرى خاصة بغسيل وتنظيف القطارات.

وحرصاً من هيئة الطرق والواصلات في دبي على إنجاز المشروع في وقته المحدد، وحرصاً أيضاً على مستخدمي الشارع الواقع ضمن المشروع الذي يشهد العديد من التحويلات المرورية، فإن العمل يجري على مدار الأربع وعشرين ساعة بنظام الورديات، مع وجود فريق مختص من المقاولين والاستشاريين في حالة جاهزية تامة لأي طارئ.