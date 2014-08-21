حاكم أم القيوين ومحمد بن زايد يعزيان بوفاة مهير الكتبي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، و الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، واجب العزاء إلى اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، وإخوانه في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم، وذلك في منزل العائلة في مدينة الذيد في إمارة الشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

كما أعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وقدم العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايــد بن سلطــان آل نهيــــان للأعمــال الخيريــة والإنسانيـة.

وقدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمس واجب العزاء إلى اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، ، وأعرب سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، راجيين الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي،والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، واللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.