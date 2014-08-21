محافظ المنيا: المساحة المستقطعة لترسيم حدودنا غير مأهولة بالسكان

قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن مساحة 8%، التي سيتم استقطاعها من إجمالي مساحة المحافظة، عقب ترسيم حدود المحافظات، هي مساحة جبال رملية تقع أقصى غرب المنيا، وهي الحد الجغرافي الفاصل بين حدود المنيا الغربية ومحافظة «الواحات» إحدى المحافظات الـ3 الجديدة، وهي غير مأهولة بالسكان لعدم إمكانية العيش بها في التوقيت الحالي.

وأضاف محافظ المنيا، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، الذي عقد مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والخاص بترسيم حدود المحافظات، أن «المساحة التي سيتم زيادتها لمحافظة المنيا ستقع أقصى شرق المحافظة وحدود البحر الأحمر شرقا، وهي منطقة محاجر رخام وجرانيت ورمله بيضاء، وهي إضافة هامة للمحافظة ستفتح المزيد من فرص التنمية بها».

كان «لبيب» أعلن عن المرحلة الأولى للجنة ترسيم الحدود لمحافظات الصعيد، حيث أكد أنه تم استقطاع بعض الأجزاء من محافظة المنيا بنسبة 8% من إجمالي مساحة المحافظة، حيث كانت المساحة 32 ألفًا و31 كم2 لتصبح 30 ألفًا و35 كم2.