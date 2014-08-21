أمل علم الدين تهاجم الحكومة المصرية

أعربت المحامية اللبنانية أمل علم الدين وخطيبة النجم العالمي George Clooney، عن إستنكارها الشديد وغضبها من القرار الذي أصدره الحكم المصري بحق ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة الإنجليزية.

وهاجمت الخبيرة بحقوق الإنسان علم الدين الحكومة المصرية، بصفتها محامية محمد فهمي وهو أحد المتهمين في القضية، كما إعتبرت أن قيام الحكومات المتعاقبة في مصر بإجراء محاكمات صورية وصك قوانين مشكوك فيها، الهدف منها إسكات حرية الإعلام والتعبير، كما أن محاكمة صحافيي قناة الجزيرة مجرد مثال واضح على هذا الأمر.

يشار إلى أن أمل علم الدين البالغة من العمر 36 عاماً، والتي رفضت منذ فترة الإنضمام إلى فريق المحققين في غزة، هي من أبرز الناشطات في مجال حقوق الإنسان حول العالم.

وتشارك أمل التي ستدخل القفص الذهبي قريباً، في العديدد من النشاطات الإنسانية التي تدعم المرأة والأطفال والإنسان بشكل عام، وأبرزها كان قمة لندن لمحاربة العنف الجنسي خلال الحروب والنزاعات.