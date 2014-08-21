جومانا مراد لـ"سيدتي نت": لم أعتزل الفن وسأعود للقاهرة الأسبوع المقبل

اختارت الفنانة جومانا مراد موقع "سيدتي نت" لتتحدث إليه، بعد غيابها عن الساحة الإعلامية والفنية، ما يقارب العام، بعد زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو.

جومانا تحدثت معنا عبر الهاتف من دبي، وكان السؤال الأول لها هل اعتزلتِ الفن وتفرّغتِ لحياتكِ الشخصية ؟

فأجابات مراد: "شائعات يروّجها البعض ولا أعرف ما السبب من ترديدها، لكنني الآن أُقيم ما بين جدّة ودبي وسوف أعود الأسبوع المقبل من دبي إلى القاهرة للاستقرار فيها، ولدي عروض فنية متعددة"، وتابعت بالقول: "بصراحة الفن واحشني جداً وسوف أعود إلى الساحة بقوة".

ما سبب هذا الغياب ؟

"كنت أركّز على حياتي الشخصية، والحقيقة أنني خلال الشهور الماضية قرأت بعض الأعمال الفنية، واستقريت على بعضها، وسوف أعلنها في مؤتمر صحفي بالقاهرة"، وأوضحت: "كل ما أريد قوله أنني بخير ولم أترك الفن، وانتظروني في الفترة القادمة".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"