وفاة الشّاعرة الإيرانية سيمين بهبهاني "سيدة الغزل"

توفّت الشّاعرة الإيرانية سيمين بهبهاني الملقبة بـ"سيدة الغزل"، يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 87 عاماً، بسبب مضاعفات بالقلب والجهاز التّنفسي، حيث كانت تتلقى العلاج في مستشفى بارس في طهران.

ولقد رُشحت الشّاعرة لجائزة "نوبل" للأدب إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والألمانية والعربية والروسية والسويدية والفرنسية، كما حصلت على جائزة "سيمون دو بوفوار" الفرنسية الخاصّة بتحرير المرأة، وجائزة حقوق الإنسان "هيلمان" هاميت في 1998، وجائزة "كارل فون أوسيتزكي" لحقوق الإنسان في 1999، إلى جانب جائزة حرية التّعبير من اتحاد الكتاب النرويجيين في العام 2007.

وعُرفت "سيدة الغزل" من أهم الشّاعرات المدافعات عن حقوق المرأة وحرية التعبير، كما عبّرت عن آمال وإحباط الإيرانيين منذ ثورة 1979 من خلال قصائدها.

ولحّنت بهبهاني 300 أغنية لعدد من أشهر المغنيين الإيرانيين، ونُشر لها ثمانية دواوين شعر.

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