سوسن بدر تنفصل عن زوجها السّادس

انفصلت الممثلة المصرية سوسن بدر عن زوجها الشّاعر سامح آل العلي، بعد فترة زواج دامت لمدة 6 أشهر.

ويُعد آل العلي الزّوج السادس لسوسن، حيث امنتعت الأخيرة عن التّطرق إلى تفاصيل الإنفصال والحياة الشخصية، واكتفت بالقول أن الصداقة ستجمعهما دائماً بالشاعر.

من جهته أكّد آل العلي خبر الطلاق من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، وأوضح أنه سيبقى زميل لسوسن، وكشف بأنهما يعملان معاً في مسلسل سيُعرض في رمضان المقبل.

يُذكر أن الممثلة سوسن بدر شاركت هذا العام في السّباق الرمضاني، من خلال مسلسل "السبع وصايا".

زوج سوسن بدر السادس يكشف أسرارها



