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ديمة الجندي عروس من جديد ؟!

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ديمة الجندي عروس من جديد ؟! ديمة الجندي عروس من جديد ؟!

الخميس 21-08-2014 01:30

نشرت الفنانة السّورية ديمة الجندي عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، صورة ترتدي فيها ثوب العروس الأبيض، في أحدث إطلالة لها.

وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه عبارة باللغة الإنجليزية، تعني بالعربيّة "عندما لا أملك شيء لأخسره .. حينها أنا أملك كل شيء، حينها أجد نفسي".

وأثارت الجندي التساؤلات حول إمكانيّة دخولها القفص الذهبي مرّة جديدة، هي التي انفصلت عن زوجها المخرج فراس دهني العام الماضي.

وعلى الصّعيد الفنّي، أطلّت الفنانة السورية خلال موسم دراما رمضان 2014 من خلال مسلسل "قلم حمرة"، من إخراج حاتم علي.

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سيدتي