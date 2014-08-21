أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إحباط محاولة حرق لوحة كهرباء بالمنيا

Google+ Print
إحباط محاولة حرق لوحة كهرباء بالمنيا إحباط محاولة حرق لوحة كهرباء بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث ديرمواس من إحباط حرق لوحة كهربا بناء علي بلاغ أحد المواطنين عن وجود أحد الأشخاص يحوم حول لوحة التحكم بكهرباء المركز وبحوزته أدوات حديدية .

علي الفور انتقلت قوات الأمن وقامت بمطارده المتهم والذي ﻻذ بالفرار وسط الزراعات .

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا تلقي إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من أحد الأهالي بوجود أحد اﻻشخاص المشتبه فيهم يراقب المنطقة وبحوزته أدوات حديدية ﻻستخدامها في تدمير لوحة كهرباء ديرمواس .

وعلي الفور انتقل الرائد محمد غزالى رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونيه وقاموا بمطارده المشتبه فيه ولكنه تمكن من الفرار وسط الزراعات ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن من خدماتها المرورية على كافة المحوﻻت واﻻبراج الكهربائية تحسباً لوقوع أي أعمال تخريب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا