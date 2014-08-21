إحباط محاولة حرق لوحة كهرباء بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث ديرمواس من إحباط حرق لوحة كهربا بناء علي بلاغ أحد المواطنين عن وجود أحد الأشخاص يحوم حول لوحة التحكم بكهرباء المركز وبحوزته أدوات حديدية .

علي الفور انتقلت قوات الأمن وقامت بمطارده المتهم والذي ﻻذ بالفرار وسط الزراعات .

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا تلقي إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من أحد الأهالي بوجود أحد اﻻشخاص المشتبه فيهم يراقب المنطقة وبحوزته أدوات حديدية ﻻستخدامها في تدمير لوحة كهرباء ديرمواس .

وعلي الفور انتقل الرائد محمد غزالى رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونيه وقاموا بمطارده المشتبه فيه ولكنه تمكن من الفرار وسط الزراعات ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن من خدماتها المرورية على كافة المحوﻻت واﻻبراج الكهربائية تحسباً لوقوع أي أعمال تخريب .