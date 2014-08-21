ضبط 55 مشتبها فيهم و 76 مطلوبا و227 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء من ضبط 55 من المشتبه فيهم .. علاوة على 76 مطلوبا ، وضبط وتحرير 227 مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى تم ضبط 55 شخصا بنوع الاشتباه والتحرى وجارى فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه .

وفى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 76 مطلوبا .. منهم المحكوم عليه تامر م ( مواليد 7 / 1 / 1979 والمقيم فى بلبيس شرقية والمتهم فى قضية جنايات ( تزوير ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، والمحكوم عليه زايد أ المقيم فى العريش والمتهم فى قضية جنايات ( مخدرات ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومبلغ 10 آلاف جنيها غرامة .. إلى جانب ( 34 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، و( 2 ) محكوم عليهما فى قضايا جنح الحبس السايرة ، و( 10 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، و( 22 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و( 2 ) محكوم عليهما فى قضايا جنح الغرامات المستأنفة ، و( 4 ) محكوم عليهم بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. فى مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها .. تم ضبط وتحرير( 227 ) مخالفه مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .

أ ش أ