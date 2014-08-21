إصابة 3 أفراد شرطة وتكسيرسيارة مطافئ وحدوث تلفيات بمدرعة أثناء فض مشاجرة بالمحلة

أصيب 3من قوات الشرطة بجروح وكدمات متفرقة وتكسير سيارة مطافئ وإحداث تلفيات بمدرعة أمن مركزي أثناء فض الشرطة لمشاجرة بين عائلتين بقرية بمركز المحلة بسبب خلافات بينهم ونجحت في فرض السيطرة الامنية القرية بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع وضبط عدد من مثيري الشغب.

تلقى العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود من أهالي قرية ميت الليت هاشم التابعة لمركز المحلة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي مندور وأبو القاسم

> وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومدرعات الأمن المركزي وقوات قسم قوات امن المحلة وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول رضا محمد السيد ابو القاسم 43 سنة قاضي بمجلس الدولة سابقا وحاليا موظف بمجلس مدينة المحلة ،وشقيقه محروس موظف بمجمع محاكم المحلة وبين طرل ثانى محمد شعبان المهدي مندور 40سنة عامل كما تبين نشوب حريق بعشة اعلى منزل الطرف اﻻول وعشة اخرى اعلى سطح منزل الطرف الثانى وتجمع اﻻهالى امام منزل الطرف اﻻول لقيامهم بإطﻻق اعيرة نارية ادت لاصابة احد المواطنين بطلق نارى تصادف وجودة بمكان حدوث المشاجرة وتم نقله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة .

وبسؤال خال المصاب اتهم الطرف اﻻول بإحداث إصابة نجل شقيقته لخلافات سابقة بينهما تم الدفع بسيارة مطافئ لاخماد النيران المشتعلة وحاول اﻻهالى منع القوات من اصطحاب المتهم واحدثوا تلفيات بإطارات المدرعة ورشقهم القوات بالحجارة مما ادى لحدوث تلفيات بالمدرعة وتلفبات بسيارة المطافئ وإصابة كل من امين الشرطة مصطفى صالح محمد سعد من قوة مباحث مركز المحلة باشتباه كسر بيده اليمنى والرقيب احمد صابر بسيونى من قوة قسم الحماية المدنية بالمحلة بكدمة اعلى اﻻذن اليسرى والمجند اسامة ايمن عبد الحليم من قوة قسم قوات امن المحلة بكدمة بالعضد اﻻيمن وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف وضبط كل من هشام زيدان محمد زيدان ابو عمر ومحمود عبد العزيز السيد محمد عبد العزيز وفهمي محمد فهمى عوض وعمرو مجدي السيد إبراهيم ومحمود صﻻح السيد إبراهيم .

وتم اقتياد المتهمين لمركز المحلة تحرر المحضر 42504جنح مركز المحلة تم إخطار اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية وتولت النيابة التحقيق